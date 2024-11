Législatives à Guediawaye: Néné Fatoumata Tall tourne le dos à Takku Wallu, vote et appelle les alliés à voter Amadou Bâ

L'ancienne Ministre de la Jeunesse et tête de liste départementale à Guediawaye pour l’inter coalition Takku Wallu Sénégal / Jam Ak Jariñ et Sam Sa Kaddù a décidé de prendre ses responsabilités. Néné Fatoumata Tall invite les alliés à soutenir la liste Jam Ak Jariñ dirigée par Amadou Bâ.



Après la mise en place de inter coalition Takku Wallu-Sam Sa Kaddu et Jamm ak Njarin, il a été décidé de mettre Aliou Sall en tête avec comme suppléante Néné Fatoumata Tall. Mais pour des raisons personnelles, l'Apr a décidé de ne pas voter pour la liste de l'inter-coalition afin de barrer la route à Aliou Sall et de ne pas reverser leurs voix à Guédiawaye à la coalition Jamm ak Njarin dirigée par Amadou Bâ. Mais cette décision avait une autre conséquence sacrifier Néné Fatoumata Tall. Ce que cette dernière a catégoriquement refusé. Elle a posé des actes le 3 novembre dernier en convoquant tous les alliés pour leur dire qu'elle passe outre la directive de son parti, l'Apr, et reste dans la dynamique de l'inter-coalition Takku Wallu-Samm Sa Kaddu et Jamm ak Njarin. Il s’agit alors pour l’ex directrice du FONGIP, de faire bloc pour faire gagner la liste de Jamm ak Njarin.