Législatives : Ousmane Sonko démarre sa campagne dans la région de Thiès 

La tête de liste nationale de Pastef, Ousmane Sonko, a choisi la région de Thiès pour l'ouverture de sa campagne électorale. À travers une caravane nationale, Ousmane Sonko et sa délégation sont en train de faire les différentes localités de la région, dont Pire, Darou Khoudoss, Mboro, Tivaouane, etc. Il va boucher celle-ci par un méga-meeting cet après-midi à Thiès.



À Darou Khoudoss, Ousmane Sonko a rappelé ses promesses par rapport à la renégociation de l'ensemble des contrats miniers. « Nous avons mis en place à la Primature une Commission de relecture et de renégociation des contrats et cette commission se penche actuellement sur ces contrats". Répondant aux préoccupations des populations de Darou Khoudoss, M. Sonko a souligné qu'il est informé de tous les maux qui gangrènent les habitants de cette zone et que des solutions seront apportées face à toutes les difficultés. « J'étais venu ici en tant qu'opposant […], aujourd'hui que nous sommes au pouvoir, nous allons nous atteler à tous les problèmes, notamment les problèmes liés à l'eau, à la production horticole, au phosphate, etc. »