Législatives / Liste de Bby à Kaolack : De nouvelles têtes, des reconduits et des zappés.

La composition des listes des 08 coalitions de partis devant prendre part aux législatives a été finalement rendue publique.



S'agissant de la coalition BBY à Kaolack, un important quota a été réservé aux leaders bien que des surprises ont été notées ça et là.



Comme titulaires, le patron de Bby a misé sur Pape Demba Bitèye et Astou Ndiaye. Ils ont comme suppléants Ahmed Youssouf Bengelloune et Ndèye Sakho.



Sur la liste nationale, la coalition a jeté son dévolu sur Mariama Sarr, Adji Mergane Kanouté et Bocar Diallo.



Deux députés sortants n'ont pas été investis cette fois-ci et il s’agit de Awa Guèye et de Cheikh Khoureychi Niass. Mais l'on nous apprend que ces derniers seront casés ailleurs...