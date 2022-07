Législatives / Le Dr Abdoul Aziz Mbodj au commissaire de Kaolack : « Il doit dire à ses éléments de traiter les candidats d'une façon égalitaire »

Trouvé au centre de vote de Médina Baye, le candidat de Yewwi-Wallu s'est insurgé contre le comportement de la police.



À le croire, les éléments du commissariat central font une indiscrimination dans le cadre de leur traitement vis-à-vis des candidats et des non candidats.



« Le commissaire doit dire à ses éléments de traiter les candidats d'une manière égalitaire. Ils doivent respecter la dignité des candidats. Ils accordent des faveurs à des non candidats au détriment des candidats. Madame Rokhiya N. Ndiaye est une candidate, elle est 8 ème sur la liste nationale de Yewwi-Wallu et pourtant elle a été victime de ce traitement... », a-t-il déploré.