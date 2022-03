Législatives / Habib Niang à Idy : « Ce qui fait gagner Thiès à la coalition BBY, c'est la proximité »

La cité du rail a besoin d'un changement avec de nouveaux hommes responsables, véridiques, loyaux et proches des populations. C'est l'avis du responsable de l'Alliance pour la République (APR), Habib Niang. Il l'a fait savoir lors de l'assemblée générale qu'il a tenue avec ses militants en direction des législatives.



Revenant sur son entretien au téléphone avec Idrissa Seck sur la situation à Thiès, Habib Niang a indiqué au leader de Rewmi que "ce qui peut faire gagner la coalition BBY à Thiès pour ces législatives, c'est la proximité avec les populations et ne pas attendre deux ou trois mois avant les élections pour le faire".



Pour ces prochaines joutes électorales du 31 juillet, le leader apériste dans la zone a déjà collecté avec l'appui de ses groupements de femmes plus de 1500 parainages entre samedi et dimanche dernier.



Dans ce sillage, il invite ses jeunes à mouiller le maillot car son objectif est de collecter 25 000 parrainages dans la cité du rail...