Législatives : Guy Marius Sagna candidat Yewwi Askan Wi

Dans un message qu’il a largement partagé sur les réseaux sociaux, Guy Marius Sagna annonce son ambition de se présenter sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi pour les prochaines législatives. « J'ai décidé aujourd'hui d'accepter votre invitation à être candidat pour les prochaines élections législatives du 31 juillet 2022 », a renseigné Guy Marius Sagna s’adressant au peuple sénégalais et aux militants de Yewwi Askan Wi.



Le candidat qui dit soumettre sa candidature à Yewwi Askan Wi à travers le parti PASTEF, décline ainsi les combats qu’il compte mener une fois à l’hémicycle. « Nos luttes qui durent depuis plus de 20 ans dans la rue avec des victoires, des défaites, des avancées doivent entrer à l'assemblée nationale du Sénégal. Nos luttes pour que la terre reste aux paysans, aux éleveurs, le respect des droits des travailleurs, contre les déguerpissements et les démolitions de maison, un meilleur système de santé et d'éducation, l'orientation de tous les nouveaux bacheliers dans des universités publiques, des entreprises et un patronat, une agriculture et des paysans un élevage et des éleveurs, et une pêche et des pêcheurs protégés par un patriotisme économique, et adossés à une vision de souveraineté panafricaine, la souveraineté monétaire, budgétaire, sur nos ressources naturelles, commerciale, sécuritaire, linguistique, culturelle, démocratique ; doivent retentir à l'assemblée nationale du Sénégal tout en continuant à résonner dans nos rues, villages, quartiers, entreprises, écoles, hôpitaux... », a laissé entendre l’activiste politique.