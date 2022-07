Face aux sénégalais, Bruno d'Erneville a fait état des nombreuses dérives qui sont dues d'après lui, aux mauvaises lois mal réalisées dont le code électoral actuel. "Celui-ci a provoqué de nombreux remous ainsi que des morts. Un problème d'application de nos lois qui relève de l'exécutif à travers son gouvernement. Alors l'urgence c'est de voter des lois qui sont adaptées à nos réalités et sur la base de connaissances avérées et de l'indépendance des députés."



La coalition Bunt-Bi compte s'intéresser à tous les secteurs dont la santé, les loyers ainsi que l'agriculture. L'artisanat, l'industrie et la Diaspora ne seront pas laissés en rade. Bunt-Bi compte aller à la rencontre des populations et leurs pairs qui sont à l'étranger dont les députés de l'UE afin de travailler sur les lois " qu'ils devront voter dans leurs pays pour protéger nos ressortissants et notamment sur les questions liées à la santé, à l'état civil, etc", a-t-il renchéri.



Bunt-Bi va aussi travailler avec l'ensemble des parlementaires pour produire le programme dénommé : Sénégal entreprenant et solidaire"...