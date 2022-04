Législatives / Ass Babacar Guèye : « Je suis fier de la qualité et la quantité des parrainages de Maodo Malick Mbaye, mais venant de lui, ce n’est pas étonnant »

À quelques encablures des élections législatives, le Dg de l'Anamo est engagé à mouiller le maillot pour la compte de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). En effet, les amis et souteneurs viennent de remettre un premier lot de 5.033 parrainages à Ass Babacar Guèye, chef de cabinet du président Idrissa Seck.



Le porte-parole du jour, El Hadj Diallo accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au Cybercampus pour remettre ce premier lot de parrainages au coordonnateur régional de la coalition BBY, Idrissa Seck. El Hadj Diallo a également saisi cette occasion au nom de Maodo Malick Mbaye pour inviter idrissa Seck à impliquer tous les responsables apéristes de la cité du rail pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet.



Ass Babacar Guèye, le chef de cabinet d'Idrissa Seck qui s'est dit surpris et fier du nombre de parrainages concocté par le Dg de l'Anamo, indique que " je suis fier de la qualité et de la quantité des parrainages de Maodo Malick Mbaye, mais venant de lui, ce n’est pas étonnant". Il a également saisi l'occasion pour rappeler les liens entre son leader et Maodo Malick Mbaye.



En effet, selon lui, " pendant les périodes difficiles, Maodo M. Mbaye avait fait le déplacement pour rencontrer le président Idrissa Seck pour lui témoigner tout son soutien. C'est d'ailleurs pourquoi les jeunes du parti Rewmi lui vouent un respect sans égal à cause du soutien moral qu'il a toujours montré à l'endroit d'Idrissa Seck" .