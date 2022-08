Législatives Amérique et Océanie : la coalition YAW en haut du classement avec 4.152 voix.

Les résultats des élections législatives proclamés par la commission départementale de recensement des votes dans le département Amérique et Océanie placent la coalition YAW au sommet du classement. Ils renseignent sur 5.450 votants dont 42 bulletins nuls.



La coalition YAW domine le classement avec 4.152 voix. Elle est suivie par la coalition BBY avec 869 voix suivie de la grande coalition Wallu Sénégal avec 153 voix et des Serviteurs Mpr qui obtiennent 116 voix.



Les autres coalitions en lice ont cumulé des voix en deçà de la centaine. Aar Sénégal a récolté 96 voix devant Bokk Gis Gis qui en a eu 08, les coalitions Naatangue Askan wi et Buntu Bi en comptent chacune 07 voix.



Les inscrits du fichier électorale pour ce département de l’Amérique et de l’Océanie sont estimés à 20.208 électeurs.