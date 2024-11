Législatives 2024 : le Ministre de l'intérieur interdit la circulation interrégionale des véhicules du samedi 16 novembre au dimanche à minuit (arrêté ministère de l'intérieur).

Par arrêté ministériel de l'Intérieur, il est interdit aux véhicules de circuler du samedi 16 novembre à minuit au dimanche 17 novembre à minuit. Selon ce communiqué, seuls sont permis de circuler les véhicules des forces de défense et de sécurité, de secours et les ambulances.



Le communiqué rappelle que tout manquement au présent arrêté sera puni des peines prévues par les lois et règlements en vigueur.