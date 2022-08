Le comité de médiation "Forces Vives" s'est prononcé sur le scrutin du 31 juillet 2022. Le comité de médiation, après avoir salué la maturité du peuple Sénégalais, félicite l'État du Sénégal, à travers les organes de gestion des élections et les forces de défense et de sécurité "pour la bonne organisation matérielle du scrutin".



Cependant, le comité de médiation "Forces Vives" invite les coalitions à accepter les résultats provisoires "qui seront prononcés par voie légale et à user des voies de recours juridictionnels le cas échéant et ce, dans le respect strict du choix des citoyens", lit-on sur la note.



Pour finir, le comité de médiation "Forces Vives" réitère sa disponibilité à accompagner l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral.