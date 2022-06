Législatives 2022 : la coalition AAR Sénégal présente sa charte et s’engage devant la nation.

La coalition AAR Sénégal, se définissant profondément attachée aux vertus cardinales de la justice, de la paix, des droits de l’homme, à la défense des vertus démocratiques et à la sincérité du processus électoral, a réaffirmé l’impérieux besoin de la restauration de l’Etat de droit au Sénégal.



Lors de la présentation du contrat de la législature, Marième Soda Ndiaye, membre de la coalition a livré le contenu de la charte qui les engage devant la nation.



La plus jeune députée de la 13e législature a soulevé 16 engagements pour le peuple sénégalais. Les signataires se sont engagés devant le peuple sénégalais en appliquant de bonne foi et dans le respect des règles de vie commune et des lois et règlements de la république.