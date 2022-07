Maître El Hadj Diouf a profité de l'étape de Mbour pour se prononcer sur les questions de l'heure, à savoir l'invite de Sonko à Aminata Touré pour un débat , les imams qui disent que Macky Sall veut légaliser les LGBT, le 3e mandat et l'affaire Pape Amadou Seck...



Débat Sonko Aminata Touré



Maître El Hadj Diouf est formel sur cette question. Selon la robe noire, Aminata Touré ne débattra pas avec Ousmane Sonko car ce dernier n'est pas candidat, il est éliminé de la course. L'avocat du peuple de poursuivre que la tête de liste de Benno Book Yakaar, par contre, elle peut débattre avec les candidats reconnus...



Affaire LGBT et faux Imams...



La robe noire n'a pas fait de cadeau aux imams qui soutiennent que le régime prône l'homosexualité. Maître El Hadj Diouf les a traités de faux Imams et de fumistes.



Affaire Pape Mamadou Seck



Maître El Hadji Diouf dit ne pas cacher sa satisfaction pour le fait que ce dernier soit retrouvé. Pour lui, ceux qui soutiennent que Pape Mamadou Seck est malade de même que ceux qui disaient qu'il est mort doivent déchanter. Selon lui, Pape Mamadou Seck a été retrouvé avec sa copine en train de nocer..., ainsi donc, la manipulation ne peut pas passer.



Affaire 3e mandat...



Ousmane Sonko de même que Barthélémy Dias ont dit ouvertement que Macky Sall a le droit de faire un 3e mandat, alors... "Nous détenons les éléments vidéo!"