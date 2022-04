Législatives 2022 à Guédiawaye / Néné Fatoumata Tall : « Ce qui reste à faire, c’est de tirer les leçons du passé, de nous mobiliser pour que la victoire nous revienne »

Tirer les enseignements des résultats des dernières élections municipales, tel est le nouveau credo des membres de la coalition au pouvoir. En tout cas, telle est la conviction de la ministre de la jeunesse, par ailleurs, responsable des femmes de l’Alliance pour la République dans le département de Guédiawaye.



Néné Fatoumata Tall pense que l’heure est venue de recoller les morceaux après les divergences notées au cours de la dernière élection et d’avancer ensemble comme le suggère le patron de l’Apr pour que les résultats suivent.



« Nous devons tirer toutes les leçons de notre défaite. Je pense qu’aujourd’hui tout le monde est conscient et que l’enjeu majeur reste la victoire, rien que la victoire au lendemain des prochaines élections, je pense que tout le monde aussi, en est conscient. Nous sommes dans cette phase de mobilisation qui justifie le seul mot d’ordre : celui de gagner », avise Néné Fatoumata Tall à l’occasion de la conférence des femmes de l'Apr à Golf Sud sur le thème : « violences faites aux femmes ».



Concernant le pilotage des élections législatives et la direction de la liste départementale, la responsable politique de Guédiawaye se fie aux instructions émanant de la coordination, notamment du président du parti de l’Alliance pour la République...