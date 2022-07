La responsable Apériste du quartier Peulgha de Fatick n'a pas caché sa satisfaction pour la forte mobilisation. Une mobilisation réussie à cause d'une unité retrouvée et scellée au niveau des responsables de Fatick.



Ndèye Nam Diouf, la coordonnatrice du mouvement des femmes cadres, parlant de son mentor Macky Sall, a indiqué toute l'attention et la considération qu'il porte au Sine.



Selon elle, Macky Sall a beaucoup fait en terme d'infrastructures et de nominations. "Nous avons une opposition qui n'a pas de programme qui ne fait qu'insulter. Macky Sall nous a instruits d'aller vers les jeunes, de faire du porte à porte pour ne pas dire du contact direct. Les jeunes ne détestent véritablement pas le président Macky Sall, c'était juste de l'incompréhension, mais tout ça est derrière nous", affirme encore Ndèye Nam Diouf.



Cette dernière de confirmer que le taux sera très élevé à Fatick, au vu des efforts fournis. "J'invite les responsables à plus d'unité, parce que cela reste la voix de salut pour tous..., car ils doivent pas oublier que leurs statuts actuels viennent du Président Macky Sall"