Législatives 2022 : Zahra Iyane Thiam à Alioune Ndoye : « Je suis sûre à 80% de la victoire de BBY! »

Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance, de l’Économie Sociale et Solidaire, et responsable de l’APR dans la commune de Sicap Liberté, a accueilli dans son fief, le ministre Alioune Ndoye, la tête de liste départementale de la coalition BBY de Dakar pour les élections législatives.



Après avoir sillonné la dite commune pour sensibiliser les jeunes sur l’importance du vote, les leaders de la coalition et les militants se sont retrouvés à leur point de chute, au terrain Liberté 6 pour un grand meeting présidé par Zahra Iyane Thiam, en compagnie d’Alioune Ndoye, Abdou Karim Fofana, Tamsir Sokhna et d’autres responsables de la commune. Au cours de ce meeting, Zahra Iyane Thiam a invité les jeunes à ne pas se rattraper pour éviter les erreurs des locales et de faire le bon choix en votant pour la majorité présidentielle.



À Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau, et Ministre des pêches et de l’économie maritime, et tête de liste départementale, Zahra Iyane Thiam et Cie ont promis une victoire écrasante. D'ailleurs, ces propos le traduisent car croit-elle fermement, la coalition Bby peut déjà se proclamer victorieuse, avec un pourcentage de réussite à auteur de 80% dans la commune de Sicap Liberté...