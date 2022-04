Législatives 2022 / Zahra Iyane Thiam : « Nous avons atteint 5.000 parrains au niveau de la commune et les derniers sont ici »

À l’occasion de l’assemblée générale tenue ce mardi au siège de la coalition de la commune des Sicap- Liberté, le ministre de la Microfinance après avoir donné le nombre de parrains collectés, a appelé tous les responsables à s’investir pour la victoire au soir du 31 juillet prochain.



« Chers camarades et militants, à ce jour, nous avons atteint 5.000 parrains au niveau de la commune, d'ailleurs les derniers parrainages que nous devons déposer sont ici. C'est le fruit d'un travail collectif ainsi l'heure n'est pas au repos, mais au redoublement d'efforts. J'appelle tous les responsables politiques, militants et sympathisants de Sicap-Liberté à travailler comme un seul homme pour qu'au soir du 31 juillet, la grande coalition présidentielle soit majoritaire à l’Assemblée nationale. Les élections législatives du 31 juillet 2022 sont décisives. Toute autre élection dans notre pays sera désormais décisive », dira-t-elle.



Et pour ce faire, elle souligne que « la coalition BBY des Sicap-Liberté usera de toutes les stratégies saines pour remporter ces élections législatives. Nous le devons à notre leader. Nous le devons au président de la République. Nous le devons au peuple sénégalais. Nous savons que la victoire de l’opposition dans notre commune à l’occasion des élections territoriales du 23 janvier 2022 est un épiphénomène. Vous l’avez dit, la première résultante c’est la désunion. Nous n'avons pas été unis. C’est pourquoi nous maintiendrons en les renforçant les dynamiques rassembleuses et unitaires remarquables des élections locales. »