Législatives 2022 : Yewwi Askan Wi s'engage à « faire renaître de ses cendres l'institution parlementaire... »

La coalition Yewwi Askan Wi veut apporter une nouvelle touche afin que l'hémicycle puisse profiter davantage aux sénégalais.



Et pour cela, ladite coalition a d'abord fustigé "la majorité mécanique de la mouvance présidentielle qui a fonctionné à plein régime par le refus du contrôle de l'action gouvernementale ignorant les normes de l'UEMOA relatives au budget-programme".



Laquelle coalition de s'engager à mettre en place des mécanismes à même de renforcer le contrôle à l'hémicycle. « Si vous nous faites confiance en nous accordant la majorité, l'intercoalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal s'engage à faire renaître de ses centres l'institution parlementaire afin qu'elle joue sa fonction législative dans toute sa plénitude. En imposant la cohabitation à l'assemblée nationale, nous veillerons sur la rationalisation et la priorisation des dépenses publiques. Nous Veillerons à ce que les dépenses de prestige et politiciennes sources de surfacturation et de détournement cèdent la place à la prise en charge des besoins fondamentaux des populations... Pour illustration, au moment où l'État est en train d'engloutir 22 milliards de fcfa sur la corniche de Dakar, nos hôpitaux ont de sérieux problèmes de fonctionnement, des éleves sont toujours dans les abris provisoires, aucun effort n'est consenti pour maintenir les pluies du marché dans la limite du raisonnable ».



Yewwi entend donc "jeter dans les oubliettes de l'histoire toute idée ou tentative d'actes de troisième candidature du président de la République, restaurer l'histoire d'une Assemblée nationale modèle et appeler à la mobilisation de toutes les catégories sociales pour une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022..."