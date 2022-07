Ahmed Aïdara a parlé aujourd'hui au nom de la coalition Yewwi Askan Wi. Ce dernier a d'abord attitré l'attention des sénégalais sur leur coalition avec Wallu qui, selon lui est une coalition gagnante parce que regroupant des personnalités politiques intègres.



Yewwi Askan Wi de demander aux sénégalais de tourner le dos au président Macky Sall et ses alliés "qui veulent avoir une majorité pour un troisième mandat". Nos remplaçants vont gagner vos titulaires", a déclaré Ahmed Aïdara.



Yaw compte aussi changer la composition de l'hémicycle en mettant en place des députés du peuple et non pas des députés du président de la République. "Ces députés n'auront pas des mains sales trempées dans des faux billets et des passeports diplomatiques", a-t-il conclu.