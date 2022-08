Législatives 2022 : YAW « contre toute tentative de manipulation des résultats de ces élections »

La sortie hier tard dans la soirée de la coalition BBY n'est pas du goût de la coalition YAW, qui estime que Madame Mimi TOURÉ a violé la loi "en proclamant la victoire de BBY dans certains départements."



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, les leaders de YAW estiment également que "le Président Macky SALL cherche encore une fois à confisquer les suffrages des sénégalais qui viennent de donner une majorité confortable à l’Assemblée Nationale à l’inter-coalition YEWWI WALLU vu les tendances lourdes tirées des PV en notre possession et bien relayées par la presse nationale."



En guise d'exemples et toujours selon le communiqué, les départements de Mbour, Tivaouane, Louga, Kaolack. Goudomp, Sédhiou, Afrique du Nord, Saraya etc, seraient dans l'escarcelle de YAW en plus des départements que BBY a reconnu avoir

perdu.



Par conséquent, YAW prend à témoin l’opinion nationale et internationale "contre toute tentative de manipulation des résultats de ces élections législatives" et appelle également tous les sénégalais " à rester debout pour la sécurisation de la victoire du peuple."