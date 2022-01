Législatives 2022 : Wallu tend la main à l'opposition pour exiger la cohabitation au régime de Macky Sall.

La percée de la coalition Yewwi Askan Wi a été à l'ordre du jour de la conférence de presse des leaders de la Coalition Wallu Sénégal. Une percée qui a poussé Mayoro Faye, chargé de communication du Pds à lancer un message à toute l'opposition.



Selon le libéral, seule l'union peut faire de l'opposition une force qui lui permettra d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ceci dans le but d'imposer à Macky Sall la cohabitation.



"Nous encourageons la grande percée de Yaw et de ses leaders. Il est bien possible d’imposer une cohabitation au régime en place lors des législatives à venir en ayant une large majorité à l’Assemblée nationale. Ce qui sera une première dans l’histoire du Sénégal. L’opposition doit se ressaisir et ensemble dès juillet, imposer une cohabitation à Macky Sall pour précipiter son départ en 2024. Nous sommes prêts à utiliser notre bâton de pèlerin pour rencontrer toute la classe politique de l’opposition et la société civile pour faire bloc et préparer le départ de Macky Sall en 2024", fera-t-il savoir.