Législatives 2022 / Troubles à l’ordre public - Alioune Ndoye met en garde l’opposition : « qu’ils sachent que l’Etat du Sénégal n’est pas faible »

L’Etat doit garantir et préserver la stabilité sociale peu importent les enjeux et les personnes en face. C’est en tout cas, la position ferme d’Alioune Ndoye, tête de liste de BBY dans le département de Dakar. Il a souligné ce jeudi, en marge de la campagne de Benno dans la commune de Dieuppeul – Derklé. Suite aux récentes manifestations de l’opposition dont celle interdite du 17 juin 2022 qui a causé au moins deux morts, il n’est plus question de se laisser faire, a averti le ministre de la pêche et maire de Dakar-Plateau. « Qu’ils (les membres de Yewwi) sachent que l’Etat du Sénégal n’est pas faible » a-t-il prévenu dans un contexte sociopolitique tendu, avec le démarrage de la campagne électorale.