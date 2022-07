Législatives 2022 : « Si chacun de mes employés vote et fait voter 30 personnes, tout le fichier électoral de Dakar-Plateau vote pour moi » (Alioune Ndoye, candidat)

Après une visite intense au niveau de Dakar-Plateau, le ministre et tête de liste BBY du département de Dakar, Alioune Ndoye, a exprimé sa reconnaissance à la population de sa localité et leur renouvelle sa confiance tout en souhaitant que la commune de Dakar-Plateau comblera le gab en cas d'échec dans les autres localités.



Selon lui, la commune de Dakar-Plateau est déjà acquise à la coalition BBY le soir du 31 juillet.



« Nous n'avons plus d'adversaires car tous les grands leaders de la coalition de l’opposition au Plateau sont venus nous rejoindre. J’aurai plus de voix dans la commune du Plateau, ce qui permettra de combler les gaps constatés dans les autres localités. Parce que si chacun de mes employés vote et fait voter 30 personnes, tout le fichier électoral de Dakar Plateau vote pour moi. Pour dire le taux d'emploi que j’ai créé au Plateau... », a déclaré, le ministre Alioune Ndoye.