La coalition Benno Bokk Yakaar à la commune de Rufisque Ouest a officiellement lancé sa campagne électorale par une assemblée générale qui s'est tenue ce 15 juillet en présence des responsables des 18 partis et mouvements.



À cette occasion, le comité électoral communal a été présenté aux militants qui ont fait le déplacement et du maire de la commune de Rufisque Ouest qui a décidé de soutenir le député Souleymane Ndoye, investi sur la liste nationale de la coalition BBY. Selon le président dudit comité, Abdou Karim Mbengue, « la venue du Baobab Alioune Mar dans notre coalition, c'est une aubaine. Son staff a intégré les comités électoraux de base. Cette unité des leaders de BBY va faciliter notre victoire au soir du 31 juillet... », s'est-il réjoui.



« Pour ces élections on va privilégier les visites de proximité, les porte à porte comme le veut notre leader Macky Sall. La jeunesse sera au-devant et avec cette unité, on vise un score de plus 90%... On a le meilleur profil avec notre candidat Souleymane Ndoye qui est le fils du terroir. Dans le département, si on travaille main dans la main, on va gagner largement, car il n’y pas une opposition à la commune de Rufisque Ouest … », a-t-il ajouté en laissant entendre que le chef de l'État Macky Sall a de grands projets pour Rufisque.



À cette occasion, les leaders de Benno Bokk Yakaar qui ont profité de cette tribune ont aussi dévoilé leurs stratégies pour reconquérir le vote des Rufisquois.