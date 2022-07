Législatives 2022 / Rufisque : Alioune Mar officialise son soutien à Souleymane Ndoye et promet une large victoire.

C'était annoncé depuis des jours sur les réseaux sociaux. Alioune Fall Mar va battre campagne pour la coalition Benno Bokk Yakaar à la commune de Rufisque ouest.



Ce dernier, réélu sous la bannière de Geum sa Bopp, a pris part à l'assemblée générale organisée ce 15 juillet par le candidat Souleymane Ndoye, "c'est normal que je décide de soutenir mon frère Souleymane qui est un natif de mon fief qui est Diockoul. Je serai de la partie et je vais battre campagne pour la victoire de la coalition BBY à Rufisque", a -t- il laissé entendre.



Une aubaine selon le député Souleymane Ndoye qui est investi à la liste Nationale de Benno Bokk Yakaar. Apparemment ravi d'accueillir "son adversaire" lors de locales de janvier 2022, ce dernier dira : "c'est le baobab indéracinable. Et les gens qui disent que le Maire Mar ne sait pas ce qu'il veut, ils se trompent. Il sait où il va. Ce n'est pas la première fois qu'il apporte son soutien au chef de l'État, Macky Sall. Il l'a fait en 2017 lors des législatives. En 2019, il a aussi soutenu le chef de l’État lors des présidentielles. Avec lui, on est rassuré car son expérience nous sera capitale pour remporter haut la main les législatives », a-t-il annoncé lors de son allocution à l’assemblée générale qui a marqué le démarrage de la campagne de BBY à la commune de Rufisque Ouest.