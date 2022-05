Législatives 2022 / Recours de Yaw : Le Conseil Constitutionnel donne son verdict ce mardi (Déthié Fall, mandataire Yaw)

Présenté devant le Conseil Constitutionnel pour s'enquérir du recours en annulation de liste de Benno Bokk Yakaar pour un surplus de parrain et non respect de la parité sur la liste nationale, mais aussi le recours introduit pour ses listes nationales et départementale de Dakar, Déthié Fall n'a pu trouver l'ombre d'un sage. Il a été accueilli au portail du Conseil Constitutionnel par les gendarmes en faction nocturne. Ces derniers lui ont fait comprendre que le Conseil a décidé d'afficher ses décisions ce mardi.