Législatives 2022 / Recevant les 10.000 parrains de la coalition Macky 2012 : le message de paix de Aminata Touré

La coalition nationale Macky 2012 a procédé hier à la remise de 10.000 parrains pour les élections législatives de juillet 2022. Ces parrains ont été remis à Mme Aminata Touré, Coordonnatrice du pôle parrainage en présence des leaders de ladite coalition.

Mme Fatoumata Guèye Diouf, Coordinatrice nationale de la Coalition Macky 2012, lors de la remise des parrainages a indiqué que ces prochaines législatives sont très importantes pour le Chef de l’État. Et qu’il faut un soutien de tout instant à son endroit pour remporter ces joutes. Elle a rappelé que la coalition Macky 2012 fidèle à son rôle d’alerte, va veiller au respect de la démocratie.

Aminata Touré, après cette remise, a félicité la coalition pour sa longévité. « 10 ans de coalition c’est déjà une grande réussite », a-t-elle réagi. La coordonnatrice du pôle de parrainage du pouvoir les a félicité pour leur loyauté et leur fidélité dans le compagnonnage. « C’est la coalition qui a accompagné le Président Macky Sall à ses débuts et vous êtes toujours aussi mobilisés et aussi alertes, même si on est tous d’accord que le compagnonnage en politique n’est pas chose aisée ».

L’ancienne Présidente du CESE s’est aussi réjouie du rôle que joue la coalition Macky 2012 dans la sensibilisation et la promotion du bilan du Chef de l’État Macky Sall. « Je ne doute pas un moment de votre engagement. Et les résultats obtenus par le Président plaident pour leur vulgarisation même si des choses restent à faire », a ajouté Aminata Touré.

Elle a, prenant exemple sur le contexte sous-régional, demandé aux sénégalais et surtout à la jeunesse de cultiver la paix en vue de ces élections « et que le meilleur au soir du 31 Juillet gagne et le meilleur sera Benno Bokk Yaakaar », conclura-t-elle...