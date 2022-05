Législatives 2022 : Qui sont les responsables thiessois que Idy a rencontrés suite à la demande du Président Macky Sall pour qu'il prenne ses responsabilités.

La récente rencontre du Président Macky et des responsables thiessois au palais a été saisi par le leader de Benno Bokk Yakar (BBY) pour échanger avec ces derniers sur la situation dans la cité du rail pour les prochaines législatives. Comme annoncé par Dakaractu, le leader de BBY, Macky Sall, avait prié le leader de Rewmi, Idrissa Seck, de procéder à la fédération des forces vives de la mouvance présidentielle et alliés.



"En prélude à la reconquête de Thiès en perspective des Législatives dont le président Macky Sall lui a confié la coordination, Idrissa Seck a effectué le jour de la Korité des visites de courtoisie auprès de quelques responsables de la majorité présidentielle, notamment Siré Dia, président du Conseil départemental, Abdoulaye Dièye, président du mouvement Siggi Jotna, Abdou Mbow, vice-président à l'Assemblée nationale, Malick Mbaye, Directeur général de l’Agence nationale de la maison de l'outil (ANAMO)", renseigne une note qui nous est parvenue.



Ce mardi, renseigne une autre note dont Dakaractu détient une copie, le patron du Rewmi par ailleurs président du Conseil économique et social (Cese), a rencontré le Directoire des femmes de BBY conduit par la PCA Seynabou Ndiéguène, le Collège des femmes leaders de BBY conduit par Marième Diop Sylla, le mouvement des guides religieux républicains conduit par Oumar Dème, LDR/Yessal de Modou Diagne Fada.



Tous sont mobilisés et engagés derrière Idrissa Seck pour la victoire de BBY aux Législatives. Partout ailleurs, le discours a été le même s'agissant du resserrement des rangs et de l'unité d'action. C'est dire que pour ces législatives, Idrissa Seck est plus qu'engagé pour la reconquête de Thiès.