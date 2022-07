Législatives 2022 : Programme de campagne des candidats de ce jeudi.

Sous le contrôle et la supervision du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), les candidats des différents partis et coalitions de partis passent devant la chaîne nationale selon un ordre de passage obéissant à une rotation. Entre visites de proximité, ziars et adresses aux populations, les huit listes en compétition continuent leurs activités de campagne ce jeudi 14 juillet 2022.



La coalition Aar Sénégal sera donc, demain au Sud dans la région de Sédhiou après les étapes de Diaobé, Vélingara et Kolda.



Dans son programme de demain, Khalifa Sall et la coalition Yewwi Askan Wi seront dans la commune de Yeumbeul Sud, tandis que les Serviteurs (PMR) vont pour ce cinquième jour se rendre à Diourbel après les Ziara et visite de proximité à Thiadiaye.



La coalition citoyenne Bunt-Bi va quant à elle s’ouvrir demain à Kaolack dans la région du Saloum.



Le coordonnateur de la Natangué Askan Wi qui était ce mercredi à Guédiawaye, effectuera des visites de proximité à Dakar.



À Touba dans le but d’effectuer des Ziarra notamment chez le Khalife, Pape Diop, tête de liste de la coalition Bokk Gis-Gis Liguey se rend ce jeudi à Saint-Louis.



Après des meetings et caravanes ce mercredi dans les localités de Linguère et de Louga, la tête de liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar se dirige le jour suivant à Ourossogui dans la région de Matam.



La coalition Wallu Sénégal qui a tenu une déclaration au pied du monument de la renaissance africaine, se rend à Bambey et Diourbel, ce jeudi...