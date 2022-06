Législatives 2022 : Plus de 122 anciens maires de différentes localités s’associent pour éviter à Benno le syndrome des Locales.

« Revivre la même chose que le précédent scrutin des élections locales du mois de janvier passé », une événement pas envisageable pour ces anciens élus locaux de la coalition Benno Bokk Yakaar regroupés autour d’un mouvement dénommé, ELAN des maires sortant de Sénégal. Une initiative de deux maires sortants, Ibrahima Djitté ancien maire de Dioudoubou à Sédhiou) et Bouna Koïta, de Dialambéré à Kolda et qui a vu l’adhésion d’autres anciens élus de toutes les régions du pays.



À l’occasion d’une assemblée générale tenue les 20 et 21 mai dernier, ces maires sortants de Benno Bokk Yaakar (BBY), lancent un appel pour que les frustrations notées pendant les dernières élections, soient évitées afin d’analyser la situation politique nationale et ainsi permettre, à travers la sensibilisation, une large victoire aux législatives à la coalition présidentielle.



Pour ce faire, la mobilisation des militants à la base doit être l’affaire, selon le porte-parole, Bouna Koïta, de tous les anciens maires qui ne doivent pas se dire simplement qu’ils ne sont plus en fonction. Mais, cette alliance est bien une occasion pour participer à la stabilité des institutions, du pays et de l'État, généralement pour conduire les politiques publiques.