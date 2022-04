Législatives 2022 : Pape Djibril Fall déclare officiellement se candidature.

Connu à travers le petit écran, Pape Djibril Fall va désormais mieux se faire connaître en s’engageant dans l’arène politique pour les prochaines élections législatives. Dans un point de presse cet après-midi, le journaliste-chroniqueur de la télé futurs médias se lance pour le rendez-vous électoral du 31 juillet 2022 sous la bannière du « mouvement les serviteurs ». « Nous avons grandi, nous avons vu, donc, nous sommes tous prêts pour le changement car, le Sénégal est au dessus de tout », déclare Pape Djibril Fall qui dit avoir soif de changement.



Parlant de la question du parrainage, le nouvel adhérant de l’espace politique estime que cette méthode ne saurait l’empêcher de poser ses actes pour le changement. « Cette loi n’a pas été discutée. Nous sommes certes, contre, mais elle ne peut pas m’empêcher de parler pour le sénégalais vivant dans les profondeur et de porter leurs préoccupations. Nous sommes là pour reprensernter la solidarité entre les générations. Il faut maintenant construire les ponts pour un meilleur Sénégal et pour cela, nous vous tendons la main pour aller ensemble à l’assemblée nationale », renchérît le journaliste soulignant au passage n’être en connivence avec aucun parti politique.



Ainsi, Pape Djibril Fall rappelle que l’heure de la co-construction a sonné et se dit totalement engagé pour la matérialiser et changer cette donne dans l’espace politique qui n’a toujours pas porté ses fruits.