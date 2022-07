À Kaolack, la coalition Bokk Gis Gis Liggèey poursuit sa campagne électorale dans la commune comme dans le département.



Les têtes de liste, Mor Guèye (expert en agriculture moderne et consultant en transport) et Diarra Diaw (commerçante), continuent d'aller à la rencontre des populations à travers des visites de proximité.



"Nous avons privilégié les visites de proximité contrairement aux autres listes qui font du tintamarre. Alors, ce n'est que ce matin que nous avons démarré nos caravanes pour pouvoir sillloner tout Kaolack afin de continuer à parler avec les populations sur le programme de notre formation politique. Car nous voulons une assemblée nationale de rupture où seuls les hommes du sérail dans leurs secteurs d'activités respectifs occuperont les sièges au grand bonheur de tous les sénégalais", a expliqué la tête de liste, Mor Guèye.



"Nous pensons que les députés kaolackois de la récente législature n'ont pas du tout joué le jeu. Au contraire, ils ont été à l’Assemblée nationale en tant que députés du président mais aujourd'hui tout cela est fini, nous aurons à la prochaine législature des députés du peuple et pour le peuple. Voilà ce que Bokk Gis Gis et son président, Pape Diop présentent aux sénégalais, notamment aux kaolackois.

Pour preuve, toutes les têtes de liste de notre entité sont des acteurs de développement, chacun dans un secteur d'activité bien déterminé", a-t-il ajouté.



Selon lui, le Sénégal est un pays béni de Dieu qui a du soleil 12 mois/12 et de l'eau. " Nous butons sur un manque de vision. Mais à travers une bonne politique agricole, au lieu d'aller quémander des céréales ailleurs, le Sénégal peut avoir d'ici peu son autosuffisance alimentaire".



À rappeler que le président Pape Diop est attendu ce après-midi à Kaolack...