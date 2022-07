Législatives 2022 / Ousmane Sonko à Bakel : « Notre culture bannit l’homosexualité. Nous ne l’accepterons pas au Sénégal. Nous voterons la loi criminalisant l’agenda LGBTQ+ »

En clôture de la caravane des leaders de Yewwi Askan Wi à Bakel, le président de Pastef dévoile un plan du programme qu'ils proposent à la population pour les législatives de juillet 2022. Selon Ousmane Sonko, « la première loi que nous voterons c’est de diminuer la cherté de la vie parce que les sénégalais sont fatigués. La loi de finance rectificative qui viendra au mois de novembre sera orientée pour l’augmentation du budget de l’agriculture, de l’éducation, renforcer les capacités pour augmenter l’emploi des jeunes, augmenter le budget des hôpitaux, renforcer les infrastructures à l’intérieur du pays car le Sénégal ne se limite pas qu’à Dakar. Notre culture bannit l’homosexualité. Nous ne l’accepterons pas au Sénégal. Nous voterons la loi criminalisant l’agenda LGBTQ+ » promet le chef de file des patriotes.

Bakel est enclavé et il faut le désenclaver »



Iil souligne : « ils ont été vomis par les Sénégalais c’est pourquoi ils attendent vers la fin de la campagne pour verser l’argent du contribuable qu’ils ont volé pour vous le distribuer. Prenez et allez voter pour nous. C’est votre argent qu’ils vous donnent. Dites moi en dix ans à la tête du pays, dites moi est-ce que Bakel a bénéficié des programmes et projets de l’État, des changements sur l’éducation, la santé, l’agriculture, le commerce, l’emploi des jeunes? Aucun changement depuis 10 ans. Le président s’est trompé de priorité pensant avec la complicité des occidentaux que la priorité c’est des stades, des routes, des ponts alors que la faim guette les sénégalais et la pauvreté s'accroît de jour en jour. Vous en avez assez de Macky Sall? Les joutes locales ont prouvé à suffisance que le président Sall perd du terrain. Il a englouti des milliards à Dakar et malheureusement pour lui, mon frère Barthélémy Dias l’a corrigé lors des locales. Comme Dakar a tourné le dos à Macky ainsi que Mbacké, Ziguinchor, Thiès, il est temps aussi pour les autres localités comme Bakel, de tourner le dos au président qui n’a rien fait pour Bakel », note Ousmane Sonko qui évoque l’autre concept de campagne de la coalition, la troisième candidature de Macky Sall. « Voulez-vous que le président ait l’audace de présenter une troisième candidature? Donc donnez-nous la majorité à l’Assemblée nationale. Il ne parlera plus de troisième mandat. Je m’adresse à nos papas et mamans qu’on trompe en leur faisant croire que nous sommes des hommes violents, je leur dit que la violence est toujours prônée par Macky Sall. »



Ainsi, il lance un appel aux responsables de Bakel. « Je vous demande de faire des porte à porte dans la ville et dans les villages, discuter avec les populations car la victoire est à portée de main et la cohabitation est largement possible. Avec les députés de la majorité de Macky à l’assemblée nationale, il n’y a que des insultes, de la bagarre, du trafic de faux billets, trafic de passeports. C’est ça l‘identité de l’Assemblée nationale sortante. Avant tout, je remercie la population de Bakel qui m’a permis d’arriver à la seconde place lors de la présidentielle de 2019 alors que je n’étais pas venu ici lors la campagne électorale. C’est un honneur pour moi. C’est pourquoi je fonde un espoir de remporter les joutes du 31 juillet parce que vous m’avez montré une affection alors que je ne vous ai rien donné comme le font nos adversaires. S’ils vous donnent de l’argent prenez et allez voter pour notre intercoalition.