Législatives 2022 / Ousmane Sonko : « Nous sommes arrivés à un point de non retour. Les Sénégalais doivent prendre leurs responsabilités pour faire face à ce régime! »

C'est depuis Ziguinchor que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi s'est adressé à la population. Une déclaration qui fait suite à celle de ses camarades de la conférence des leaders.



Comme à ses habitudes, le maire de Ziguinchor s'est adressé à la jeunesse qu'il a invité de facto à prendre ses responsabilités pour "dire stop à Macky Sall, à son administration et sa justice".



Ousmane Sonko est au bout de nerfs après avoir été informé du refus de la DGE au mandataire de leur coalition de procéder au changement noté sur la liste proportionnelle. Sur ce, il dit " j'appelle tout Sénégalais épris de justice à rallier Dakar pour participer au rassemblement annoncé par Khalifa Sall. J'appelle les leaders aussi pour que ce rassemblement soit un prétexte de prise de décisions pour enfin faire face aux stratégies machiavéliques de Macky Sall, car fini les discours! J'appelle la jeunesse à se mobiliser. Je m'en fous de l'appel à l'insurrection. Je prends mes responsabilités. C'est moi qui l'ai dit", soutient Sonko sur un ton dur et va-t-en guerre.



Il souligne aussi que malgré le changement de commandement au sein des forces de défense et de sécurité, malgré l'achat de nouveaux matériels et équipements anti-émeutes, " nous sommes loin d'être ébranlés. Nous sommes arrivés au stade de non retour avec ce régime et toutes les solutions sont envisageables pour faire face à ce régime", peste le leader en chef des Patriotes.



Ousmane Sonko est en colère contre la DGE. Il se lâche sur un ton dur. "Macky Sall et son administration sont prêts à saboter les législatives car il sait que les sondages ne lui sont pas favorables. Et la coalition avec Wallu l'empêche de dormir. C'est pourquoi pour saboter les joutes qui doivent se tenir à date échue, il a activé l'administration contre l'opposition et la justice attend de l'autre côté aussi pour disloquer l'opposition", proclame l'opposant en chef qui fait reremarquer que le principal objectif du pouvoir c'est de tout faire pour invalider les listes de la coalition Yaw.