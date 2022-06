Législatives 2022 / Non investiture de ses membres : La jeunesse républicaine de Kolda écrit au Secrétaire général de l’APR.

Nous avons constaté la parution de la liste des candidats pour les élections législatives du 31 juillet 2022, sans la prise en compte de l'investiture d'un des nôtres.



Nous pensons que cette énième négligence prouve à suffisance notre insignifiance politique à votre égard.

Monsieur le secrétaire général, cette jeunesse que vous ignorez aujourd'hui était au-devant de la scène lorsqu'il s'agissait de barrer la route au projet de dévolution monarchique et ce, au prix de sa vie.

Cette jeunesse que vous n'avez jamais donné l'occasion de vous parler des questions qui gangrènent notre action politique dans le département de Kolda, est aujourd'hui meurtrie d'avoir été négligée depuis votre accession au pouvoir.



Qu'avons-nous fait pour mériter ce traitement particulier d'ignorance et de négligence vis à vis de celui que nous avons choisi comme mentor et référence ?



Monsieur le secrétaire général de l'Alliance Pour la République, nous avons un vécu dans ce parti, nous l’avons installé, massifié et y avoir accueilli à bras ouverts plusieurs leaders bénéficiant de vos largesses politiques, nous estimons avoir du mérite dans ce parti.



Comprenez que nous tirons notre légitimité historique et représentative à la sueur de nos différentes batailles politiques rudes contre vents et marrées pour choisir le meilleur du pire.



Notre parti politique né des cendres de l'injustice et baptisé entre l'enfer d'un pouvoir sanguinaire et le paradis d'un engagement juvénile volontaire, ne pourrait adopter autre posture que l'équilibre entre sa jeunesse de toutes les localités.



En effet, nous ne regrettons point de vous avoir interpellé par voie de presse, après avoir épuisé tous les canaux appropriés pour exprimer notre sentiment d’indignation continue à travers les actes politiquement malencontreux contre la jeunesse du Fouladou.



Notre souhait le plus ardent est d'inscrire avec vous l'histoire d'un Sénégal émergent attractif où le leadership de la jeunesse ne se résumerait point au port de pancartes, de banderoles mais aussi à arborer des tee-shirts pour courir derrière un cortège dont le leader ignore royalement la prestance et la présence de sa jeunesse.



Par contre, loin de nous toute démarche tendant à combattre nos frères et sœurs choisis, mais force est de reconnaître que nous avons du mérite, nous pensons que nos préoccupations et mécontentements affectant notre conscience collective doivent être immédiatement pris en charge.



Nous demeurons des militants de l'Alliance Pour la République pour ne pas trahir notre engagement tombé dans les méandres du politiquement inexplicable.



Comme disait l'adage : la musique n’est rien si le public est sourd. Comprenez par-là que votre jeunesse restera insignifiante aux yeux de l'opposition koldoise tant que respect et considération ne lui seront pas accordés.



Monsieur le secrétaire général de l'Alliance Pour la République.



Nous préférons un indice de bonheur par la considération qu'une souffrance déshonorante pour une promotion.



Enfin, nous estimons qu’une rencontre avec notre leader politique s’impose dans les meilleurs délais pour une bonne prise en charge des batailles électorales futures



Cordialement camarade de parti !!!





Les jeunesses républicaines du département de Kolda