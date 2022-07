Législatives 2022 / Méga-meeting à Ndoffane : La jeunesse se mobilise derrière Samba Ndiaye pour la victoire de Bby.

Législatives2022 / Méga-meeting à Ndoffane : La jeunesse se mobilise derrière Samba Ndiaye pour la victoire de Bby.



Ce dimanche 16 juillet 2022, la jeunesse du MDIS a encore montré sa détermination aux côtés de M. Samba Ndiaye à travers un grand meeting organisé par la jeunesse BBY de Ndoffane.



Aussi, les intervenants sont revenus largement sur les réalisations de l'ancien maire de Ndoffane dans les neuf domaines de compétence jusqu'à la modernisation de Ndoffane aujourd'hui, mais également au niveau des différentes directions nationales qu'il a eues à diriger.



En outre, la jeunesse a fait un plaidoyer pour l'octroi de financement et de formation en réponse au thème choisi qui est l'employabilité des jeunes.



Dans son allocution le président du MDIS a remercié la jeunesse de cette belle mobilisation et a également invité les jeunes à une prise de conscience concernant les législatives. Il a aussi abordé les principaux rôles d'un parlementaire. S'agissant de l'employabilité des jeunes, le DG a demandé aux jeunes de s'organiser pour bénéficier de financement et des formations pour d'autres.



Pour terminer, le leader est revenu sur la nécessité de voter pour BBY avec une majorité écrasante afin d'éviter toute éventualité de cohabitation qui mettrait à coup sûr notre pays dans un chaos inédit et sans précédent...