Législatives 2022 : Marième Soda Ndiaye rejoint la coalition AAR SÉNÉGAL.

La série d’adhésions se poursuit au sein de la coalition nouvellement installée. La coalition Alternative pour une assemblée de rupture vient d’enregistrer, après celle de Théodore Monteil et de la coalition alternative DIISSO, l’adhésion de la parlementaire Marième Soda Ndiaye. Cette dernière qui laissait le doute planer depuis quelques temps sur sa future orientation politique, vient de rejoindre le pôle de Thierno Alassane Sall et Cie.



Toutefois, la Coalition AAR Sénégal, résolument tournée vers l’union de toutes les forces vives et républicaines du pays, se réjouit d’accueillir, dans ses rangs la jeune parlementaire et compte sur son apport en terme de valeurs républicaines et d’esprit de citoyenneté...