Législatives 2022 / Mame Gor Ngom aux reporters sur le terrain : « Il faut suivre les faits non pas de manière passive mais de manière active »

Le journaliste a profité de la remise de gilets aux différents médias pour s'adresser aux différents reporters qui seront appelés à couvrir les législatives de ce dimanche.



"Le jour du scrutin est un jour décisif et on a besoin de faits. On doit les rapporter de manière honnête. Le journaliste doit rapporter les faits, il doit suivre non pas de manière passive mais de manière active. Cela veut dire qu'il faut contextualiser les choses, respecter l'enchaînement des évènements et surtout ne pas verser dans l'émotion. Il faut recueillir des témoignages, mais ne pas les épouser", rappelle le journaliste Mame Gor’Ngom à l'occasion de la remise de gilets aux différents médias pour la couverture des joutes législatives de ce dimanche 31 juillet 2022.



Une initiative de la convention des jeunes reporters du Sénégal qui organisait cette cérémonie de remise de gilet ce samedi...