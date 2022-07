Législatives 2022 / Macky Sall après son vote : « c’est la confirmation de l’encrage de notre pays dans sa longue tradition de démocratie mature et apaisée »

Après son vote au centre de Fatick, sous la pluie, le président de la République Macky Sall s’est exprimé sur le déroulé du scrutin.



Au collège Thierno Mamadou Sall de Fatick, beaucoup d’électeurs ne voulaient pas louper le passage de l’enfant du pays, dont la maison familiale se situe à seulement quelques centaines de mètres de là.



Le président Macky Sall de dire « ce 31 juillet, notre pays se rend aux urnes pour élire ses députés. C’est le privilège des grandes démocraties et c’est la confirmation de l’encrage de notre paye dans sa longue tradition de démocratie mature et apaisée. Pendant 3 semaines et conformément à notre loi électorale, les partis et coalitions de partis, engagés dans la compétition électorale, ont parcouru librement le pays, tenu des caravanes et meetings et fait du porte-à-porte pour s’adresser aux populations. Le gouvernement quant à lui, a déployé tous les moyens nécessaires pour l’organisation matérielle du scrutin qui se déroule sous la supervision des organismes administratifs et judiciaires compétents et en présence d’observateurs d’organisations régionales ».



Le président Macky Sall a appelé à un vote dans le calme et la sérénité…