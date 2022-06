Législatives 2022: Les grands 'expatriés' de la diaspora!

En janvier 2017, l’Assemblée nationale sénégalaise avait adopté une loi actant l’élection de quinze parlementaires pour la diaspora.



Une nouveauté au Sénégal, adoptée suite au référendum sur la Constitution en mars 2016 portant ainsi, à 165 le nombre total de députés élus. Ils ont eu 5 ans pour représenter les sénégalais de la diaspora dans leurs revendications diverses. Mais pour cette législature, ces 15 parlementaires de la diaspora vont tous céder leurs sièges à d’autres.



Les nouvelles listes des députés de la diaspora pour les élections législatives du 31 juillet 2022 ont été conçues sans ceux de la 13e législature. De l’Afrique du nord, de l’Ouest, du centre, jusqu’à l’Asie et le Moyen-Orient, de nouvelles têtes font leur apparition. Il s’agit, pour la liste de Benno Bokk Yakaar, de Pape Abdou Ndiaye de l’Afrique du Nord qui est un administrateur civil, Dial Sané, Ibrahima Sakho et Aminata Ndao au niveau de l’Afrique de l’Ouest. En Afrique du centre, nous avons Sokhna Ba et Barane Fofana, pour l’Afrique australe, nous avons l’arrivée d’Aboubacry Racine Sylla. Pour l’Afrique de l’Ouest, du centre et du nord, nous avons Sidy Amadou Kane, Astou Fall et Mamadou Moctar Ba.



En Europe du sud, nous notons les présences, toujours au niveau des titulaires de la liste Benno Bokk Yakaar, d’Ibrahima Ndour, Awa Cheikh Mbengue et Fatou Dupont. Dans le département Amérique Océanie, le jeune Alioune Fall Diop administrateur hospitalier est mis en exergue et enfin, Abdoulaye Diouf pour la région de l’Asie et Moyen-Orient.



Les grands absents que nous avons remarqués au niveau de la diaspora sont notamment Mame Diarra Fam, qui avait même transféré son vote pour être maire à la commune de Guinaw Rails Nord dans le département de Pikine. Une des voix qui s’est bien distinguée dans cette législature à travers ses interventions musclées souvent envers la majorité présidentielle est, pour la prochaine législature, investie dans le département de Pikine. Aussi, l’absence de Baba Bayel Sow, lui aussi très présent dans les débats parlementaires. Sa non reconduction étonne certains de ses collègues. Nago Seck de la coalition Bokk Gis Gis, Mor Kane du parti démocratique sénégalais, de même que Mor Kane Ndiaye, sont tous absents de ces nouvelles listes pour le compte de Benno.