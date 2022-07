Législatives 2022 : Les acteurs politiques de Fatick et Cie forment un « bouclier » autour de Cheikh Kanté et du Président Macky Sall…

Après le rassemblement politique de la plateforme des forces de l’émergence de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ce jeudi 30 juin au King Fahd Palace de Dakar, sous la houlette du même Dr Cheikh Kanté, un nouveau meeting politique a été organisé ce samedi, cette fois-ci à Fatick, au domicile de l’ancien ministre chargé du suivi du PSE.



Une rencontre dont le prétexte est sans nul doute la préparation active, dans les départements de Fatick, Foundiougne et Gossas, des prochaines élections législatives prévues le 31 juillet prochain avec une campagne qui sera officiellement lancée le 10 juillet.



Ainsi, en sa qualité de président du Conseil départemental de Fatick, Cheikh Kanté n’a pas lésiné sur les moyens afin de donner à l’événement un cachet particulier et marquer les esprits en cette période coïncidant avec la fin de la période dite de pré-campagne.



Avec une forte mobilisation des divers acteurs politiques issus de Fatick et environs, qui ont tous massivement répondu à l’appel de l’ancien directeur du port autonome de Dakar, la rencontre avait des allures de retrouvailles entre dirigeants et militants.



À travers cette initiative qu’il compte élargir un peu partout, Cheikh Kanté, en sa qualité d’envoyé spécial du chef de l’État, compte faire dans l’union sacrée avec ses camarades de Benno. Une force sûre susceptible de redonner la majorité parlementaire au président Macky Sall à l’Assemblée nationale pour le compte de la 14ème législature. « Fatick est arrivé largement premier lors de la collecte des parrainages, faisons en sorte de donner au président Macky Sall une large majorité à l’Assemblée nationale », a exhorté Cheikh Kanté.