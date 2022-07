Législatives 2022 : Le programme des 8 listes en lice pour le 3e jour de campagne électorale.

Le déploiement dans les quartiers, localités et régions sans oublier le temps d’antenne pour les listes en lice se poursuit ce mardi 12 juillet 2022. La campagne se déroule pour le moment dans le calme et et la bonhomie.



Pour ce troisième jour de campagne électorale pour engranger des voix, le mouvement les Serviteurs avec à sa tête Pape Djibril Fall, prend le départ à Kaolack pour ensuite se diriger sur l’axe Gandiaye-Birkilane-Kaffrine-Malem Hodar- Koungheul. Cette activité sera marquée par une caravane avec des visites de proximité dans les localités précitées.



Thierno Alassane Sall et la coalition Aar Sénégal se rendront à Malem Hodar, Kaffrine, Koumpentoum, Sinthiou et Tambacounda.



La coalition Yewwi Askan Wi sera dans les régions de Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Matam et Diourbel. Quant à Benno Bokk Yakaar, les activités se tiendront à Linguère, Dahra, Thiamène, Koki, et Mpal dans la région de Saint-Louis.



La grande coalition Wallu Sénégal fera ce mardi une déclaration devant l’Assemblée nationale. Pour la coalition Naatangue Askan Wi, une déclaration est prévue dans les locaux de la Rts. Elle sera faite par Ndiaré Faye, tête de liste départementale à Pikine.



La coalition Bokk Gis-Gis Liguey de l’ancien maire Pape Diop sera à Touba en visite de proximité et déroulera une caravane entre Diourbel et Bambey. Bruno D'Erneville et la coalition Bunt-Bi, feront une déclaration devant les locaux de la Rts.