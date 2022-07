Législatives 2022 : Le coup de gueule de la coalition Bunt-Bi qui déplore une série de débauchages de ses têtes de liste par BBY.

Dans un communiqué sorti par le pôle communication de la coalition citoyenne Bunt Bi, la conférence Nationale des Leaders de ladite Coalition regrette le débauchage des têtes de liste dans certains départements. Un acte pas du tout apprécié pr la coalition citoyenne qui dénonce dans la foulée la manière cavalière et éhontée utilisée par le camp présidentiel.



En outre, considérant que cet argent public devrait servir à améliorer les conditions de vie des sénégalais, la coalition Bunt-Bi n’épargne pas tout autant le comportement de ces têtes de liste qui, selon elle, ne devraient utiliser leur position pour ces pratiques malsaines. Cette posture déshonorante qui est loin de sa vision politique qui est noble.



La Coalition Bunt-Bi, fidèle à sa logique, travaille à obtenir au soir du 31 juillet 2022 la majorité des députés afin de mettre en œuvre son programme ambitieux portant sur un Sénégal entreprenant et solidaire pour une alternative paisible et crédible.