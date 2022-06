Législatives 2022 : Le Forum du justiciable contre toute inexécution des décisions du CC et appelle à la retenue.

Les leaders de Yewwi Askan Wi sont les seuls responsables politiques qui ont décidé de rejeter les décisions du Conseil Constitutionnel sur les recours contre les rejets de certaines listes. En effet, contrairement aux autres coalitions, YAW a décidé de contester dans la rue et menace de perturber les élections législatives prévues en juillet prochain.



À cet effet, prétextant des menaces pour la stabilité du pays, certains acteurs, notamment de la société civile, proposent un report des élections. Ce qui voudrait dire mettre à la poubelle les décisions du CC. Le Forum du justiciable, dans une note parvenue à Dakaractu, n'est pas de cet avis. En effet, ses membres, rappellent qu'ils "accordent une attention particulière à l’autorité de la chose jugée et rappelle sa fidélité aux principes qui gouvernent un État de droit."



Même si parfois, estime-t-il, "des citoyens marquent leurs désaccords sur certaines décisions de justice, le Forum du justiciable ne saurait cautionner des initiatives qui désacralisent l'institution judiciaire et risquent d’inaugurer une nouvelle ère d'insécurité et d'instabilité juridiques dans ce pays."



Il rappelle à cet effet, que l’article 92 de la constitution dispose : « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » En conséquence, "l’idée d’une participation inclusive de toutes les coalitions aux élections législatives du 31 juillet 2022, ne saurait justifier une mise à l’écart des décisions rendues par le Conseil Constitutionnel en l’espèce. L’inexécution de ses décisions serait un précédent très dangereux pour la stabilité juridique de notre pays."



Pour finir, le Forum qui reste fidèle à ses engagements pour la cohésion et la paix sociales, invite les différentes parties prenantes au processus électoral,

"à se conformer aux textes législatifs et règlementaires et à la retenue."



Le Forum du Justiciable recommande dès lors que "des réformes consensuelles et inclusives soient engagées au lendemain des élections législatives afin de corriger les manquements relevés", conclut la même note...