Législatives 2022 : La place que la coalition Natangué Askan Wi accorde au secteur informel.

Pour avoir mesuré l’impact économique du secteur informel, la coalition Natangué Askan Wi a bien pris en compte dans son programme pour l’Assemblée nationale, cette couche de la société.



Mohamed Diallo rendant visite aux mécaniciens hier, s’est fait un bref rappel de leur part, des difficultés du secteur. « Nous avons constaté qu’au Sénégal, le secteur informel est un des piliers de développement. Il faut les renforcer et les soutenir surtout au niveau de l’Assemblée nationale. Nous avons un programme qui prend en charge le secteur, notamment avec les mécaniciens qui doivent non seulement se formaliser, mais s’organiser à travers des mutuelles pour une bonne gestion de leurs ressources », propose Mohamed Diallo, président de la coalition Natangué Askan Wi.



Aussi, la tête de liste nationale de la coalition persiste sur la préparation de la retraite des mécaniciens à travers une organisation interne. Ceci est bien possible selon Mohamed Diallo qui entend, en investissant quelqu’un de ce secteur, marquer la présence de cette couche dans la prochaine législature.