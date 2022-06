Législatives 2022 : La nouvelle stratégie politique Wallu/Yewwi, pour pour mobiliser les sénégalais et imposer à Macky Sall une cohabitation à l’assemblée.

Les échanges ont été déjà entamés entre les deux coalitions politiques de l’opposition pour faire face à Benno Bokk Yakaar. Conscient de la force de cette dernière citée, Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi veulent mettre en place une inter-coalition pour mieux engager les élections législatives.



Le ton était déjà donné au niveau des départements où ces deux coalitions ont convenu de s’allier pour se soutenir mutuellement. Mais avec cette nouvelle stratégie qui sera plus ouverte, large et plus affinée, Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi veulent unir leur électorat pour permettre à l’opposition de disposer de plus de députés à l’Assemblée nationale.



Réunies au siège du parti pour la république et le progrès (PRP) ce vendredi, les deux coalitions ont expliqué leur stratégie dans toutes les localités du pays. Pour cette alliance, dans chaque département au niveau des 46 que compte le Sénégal et au niveau de la diaspora, un représentant des deux coalitions sera installé.



Aïda Mbodj, en prenant la parole à l’occasion de cette rencontre, considère que c’est la matérialisation d'une union que les Sénégalais ont toujours demandée.



Pour les deux coalitions Wallu et Yewwi Askan Wi, le rassemblement de mercredi prochain doit être un déclic pour mettre à terre le régime du président Macky Sall. Pour cela, Khalifa Sall et ses nouveaux alliés invitent à une forte mobilisation des citoyens pour confirmer la possibilité de la coalition à diriger l’Assemblée nationale.