Législatives 2022 : La motion de soutien sans réserve de BBY au président Macky Sall.

Avec les 184 missionnaires et tous les autres responsables venus des différentes contrées du pays qui étaient descendus sur le terrain politique, la coalition Benno Bokk Yakaar s’est réunie ce mardi aux fins d’affiner sa stratégie pour les élections législatives.



Ces responsables sous l’instruction du président de la coalition, Macky Sall, ont sillonné le pays pour échanger avec tous les responsables pour le choix des représentants de la coalition pour les élections à venir. Au cours de cette rencontre, présidée par le patron de l’Afp et par ailleurs membre de la conférence des leaders, Moustapha Niasse, à l’unanimité, il a été décidé, d’accepter et d’accompagner le président de la République Macky Sall à travers une motion de soutien dans ses choix pour les représentants du peuple.



Il a été aussi retenu au cours de cette rencontre, le déploiement de tous les responsables au niveau des bases politiques, comme le soutient la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré. « Il nous faut cette stratégie pour mobiliser tous nos militants, discuter avec eux sur le programme déjà réalisé par le chef de l’État durant les dix dernières années et les perspectives », a rappelé Aminata Touré.



C’est avec un rythme ascendant que l’ancien ministre de la justice veut accélérer la cadence (pour emprunter ses termes) pour engager les élections législatives qui s’approchent à grands pas. Mais Aminata Touré, qui lance déjà ‘sa mini-campagne’, invite à faire focus sur cette dynamique unitaire surtout au sein de la coalition qui a toujours été un bloc vers les rendez-vous électoraux.



Pour rappel, de grands responsables de Benno tels que Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye, Aminata Touré, Idrissa Seck, Augustin Tine, Mor Ngom, Amadou Ba, Abdoulaye Baldé, Dame Diop entre autres, ont marqué de leur présence cette rencontre en prélude des législatives.