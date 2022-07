Législatives 2022 : « La jeunesse est debout pour redresser le pays... vu les nombreuses ressources, le pays devait avancer... » (Alioune Badara Kébé)

Coup d'envoi de la campagne des législatives au Sénégal ce dimanche! Les différentes coalitions politiques et partis se lancent, à partir du dimanche 10 juillet, à la conquête des électeurs dans l’objectif de conforter ou d’obtenir, le 31 juillet, la majorité des 165 députés à l’Assemblée nationale.



L’hémicycle est actuellement largement dominé par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar qui compte 125 députés soutenant Macky Sall. Mais la coalition Bokk Gis-Gis liggeey tout comme Yewwi Askan Wi (YAW ou “Libérez le peuple”) et les autres coalitions ambitionnent de contester dans les urnes cet ordre établi, en s’appuyant sur une jeunesse sénégalaise en quête de changement. Elle est menée par la principale figure de l’opposition, l'international Alioune Badara Kébé qui avait terminé à la troisième place lors des élections locales 2022 sous la bannière de la grande coalition Guëm sa Bopp.



« La population doit se réveiller surtout la jeunesse, pour faire le bon choix. Il est inadmissible d'être maire de la ville de Dakar, Directeur général ou Ministre de la République et vouloir être le représentant du peuple à l'Assemblée nationale. La jeunesse est debout pour redresser le pays, et vu les nombreuses ressources que le pays a, il devrait avancer; ils doivent choisir une personne qui est toujours devant eux, quelle que soit la situation, une personne compétente, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut... », a déclaré, le tête liste départementale de la coalition Bokk Gis-Gis liggeey, Alioune Badara Kébé.



Il terminera en appelant ses sympathisants, militants et militantes, surtout le monde sportif à venir soutenir leur frère et voter pour la coalition Bokk Gis-Gis liggeey.