Législatives 2022 : La coalition Les serviteurs/MPR déterminée à minoriser le Benno à l’Assemblée nationale.

Face aux sénégalais, Khadim Sylla et Mamadou Ndiaye sont revenus sur le programme de leur coalition pour la prochaine législature.



La coalition Les serviteurs/ MPR regrette les dures conditions de vie auxquelles sont confrontés les ouvriers sénégalais dont 80% peinent à joindre les deux bouts parce que ne disposant que d'un salaire de 75.000 F par mois.



Les serviteurs/MPR de mentionner également les problèmes liés à l'hivernage à travers la non disposition de semences et d'outils pour mieux accompagner les agriculteurs. La coalition de Pape Djibril Fall invite l'État à appuyer davantage ce secteur et traiter directement avec les paysans au détriment des opérateurs qui se sucrent sur le dos de ces braves gens.



Au final, la coalition les serviteurs/MPR tend la main aux sénégalais pour une assemblée nationale de rupture en minorisant notamment le Benno afin de mieux s'occuper des problèmes de la santé, de l'éducation, de l'emploi des jeunes, etc...