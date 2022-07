Législatives 2022 : La coalition Bunt-Bi rend hommage paysans, aux sénégalais et aux personnels sanitaires.

Pour la coalition Bunt-Bi, l'État ne s'intéresse pas beaucoup aux agriculteurs d'où cette traversée du désert.



Et il urge selon les membres de cette formation politique, de voler au secours des paysans qui sont aujourd'hui oppressés et dépouillés de leurs terres.



Bunt-Bi à travers son programme "Sénegal entreprenant et Solidaire", promet de prendre en charge leurs préoccupations de même que celles du secteur éducatif, notamment l'école coranique, la santé entre autres, a informé Moulaye Camara.